Athletic Bilbao-Barcellona, probabili formazioni: c’è Berenguer, Pedri dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "San Mamés". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Athletic Bilbao ospiterà il Barcellona nel match valevole per la ventisettesima giornata del massimo campionato spagnolo. I padroni di casa arrivano all'appuntamento reduci dalla netta vittoria per 3-0 conquistata in Copa del Rey contro l'Atletico Madrid grazie alle reti siglate da Inaki Williams, Nico Williams e Gorka Guruzeta. Tre gol che hanno permesso all'Athletic di staccare il pass per la finalissima. E anche in Liga così in alto in classifica non si trovava da tempo: nonostante il ko contro il Betis, il quarto posto dell'Atletico Madrid dista soltanto tre punti.