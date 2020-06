Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Simeone : “Non è facile fare risultato qui, difficile giocare ogni tre giorni”

Diego Simeone e il suo Atletico Madrid di nuovo in campo.

Il tecnico dei Colchoneros è rimasto soddisfatto per il pari ottenuto dai suoi in casa del Bilbao, ma in vista dell’ultima parte di stagione dovranno sudare per ottenere la qualificazione in Champions League. Le parole del Cholo al termine del match del San Mamès.

“Siamo partiti molto forte, abbiamo fatto bene i primi 10 minuti e Carrasco ha avuto un’occasione enorme, poi loro sono cresciuti e siamo stati bravi a reagire subito al gol subito con il pareggio di Diego Costa. Anche nella ripresa siamo andati vicinissimi al raddoppio con Arias: non è mai semplice fare risultato qui, dobbiamo continuare a lavorare. Sarà difficile per tutti giocare ogni tre giorni, dovremo abituarci: c’è bisogno che ogni calciatore sia in una buona condizione atletica, oggi sono soddisfatto per l’impatto di chi è subentrato. La prima partita è andata bene, ogni gara sara difficile da qui alla fine della stagione”.