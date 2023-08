Almeria-Real Madrid, probabili formazioni: Ancelotti sfida Moreno, debutto per Kepa

In campo la seconda giornata di Liga con la sfida tra Almeria e Real Madrid, in programma questa sera alle 19:30 al "Estadio de los Juegos del Mediterraneo". Inizio di stagione positivo per i Blancos, che hanno spazzato via i fantasmi frutto di un'estate ricca di alti e bassi, con la vittoria sul campo del Bilbao nel primo match del massimo campionato spagnolo 2023/24.