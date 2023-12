Alaves-Real Madrid, probabili formazioni: Joselu dal 1′, Ancelotti punta al sorpasso

Le probabili formazioni della sfida di Liga tra Alaves e Real Madrid, in programma questa sera alle 21:30.

⚽️

Il Real Madrid chiuderà il 2023 facendo visita questa sera all'Alavés a Mendizorroza alle 21:30. Una partita a cui i Blancos arriveranno con un'infermeria piena, in virtù dei tanti infortuni subiti nelle ultime settimane. Nello specifico sono otto: Courtois, Militao, Carvajal, Alaba, Mendy, Camavinga, Vinicius e Güler. Ancelotti sarà chiamato a trovare nuove soluzioni per mettere in campo la formazione più competitiva possibile, con l'obiettivo di chiudere l'anno nel migliore dei modi.

Nel frattempo, questo pomeriggio, al Benito Villamarín, il Betis riceverà il Girona: attualmente a due punti di vantaggio dai Blancos, che aspettano un loro passo falso per poter effettuare il sorpasso e conquistare la vetta della classifica.

COME ARRIVA L'ALAVES — Momento sicuramente complicato per l'Alavés, pericolosamente vicina ai posti retrocessione nella Liga EA Sports. I Vitoriani hanno maturato due ko consecutivi, contro Las Palmas e Girona, ma il loro allenatore, Luis García Plaza, confida nella sua squadra per rialzare la testa e raddrizzare il proprio cammino.

Il tecnico madrileno potrebbe puntare ancora sul tridente utilizzato a Montilivi, con il ritorno di Abdel Abqar, rientrato dalla squalifica, per Tenaglia, anche se non sono esclusi ulteriori cambi. Quanto agli infortuni, Luis García Plaza non potrà contare solo sui pluridegenti Sedlar e Giuliano Simeone.

COME ARRIVA IL REAL MADRID — Seconda in classifica, la squadra guidata da Carlo Ancelotti ha appena battuto in scioltezza il Villarreal al Bernabéu, anche se nell'ultima partita non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Betis, quindi vorrà rifarsi per non perdere lo slancio nella lotta per la leadership.

La settimana del Real Madrid è stata segnata da un nuovo grave infortunio, poiché Alaba non potrà tornare in campo in questa stagione dopo il problema al legamento crociato recentemente riscontrato.

Il difensore centrale austriaco si aggiunge alla lunga lista di infortunati che comprende Courtois, Militao, Vinicius, Güler, Camavinga, Medy e Carvajal, che si sta già avviando verso la fase finale del suo recupero, mentre Joselu è in dubbio a causa di un stato febbrile che gli ha già impedito di scendere in campo nell'ultimo allenamento, pur essendo inserito nella lista.

Se l'ex Espanyol non dovesse recuperare, Brahim e Rodrygo potrebbero formare la coppia offensiva, con Bellingham dietro, mentre Nacho entrerà nell'asse della difesa e Tchouaméni potrebbe essere schierato dal 1' minuto. Dubbio anche su Kepa, di nuovo disponibile, anche se tutto fa pensare che verrà preferito Lunin.

PROBABILI FORMAZIONI — Sporting Alaves: Sivera; Gorosabel, Abqar, Rafa Marín, Duarte, Javi López; Blanco, Guevara; Guridi, Luis Rioja e Samu Omorodion.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo e Joselu.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida Alaves-Real Madrid de LaLiga sarà visibile in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti televisivi della competizione, in streaming live e on demand.