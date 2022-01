Alaves-Barcellona 0-1, Frank de Jong salva Xavi in extremis. Catalani in zona Europa

Il Barcellona trionfa nei minuti finali grazie alla rete di Frank de Jong. Xavi sorpassa il Real Sociedad e sale al quinto posto della Liga

Il Barcellona ha superato di misura l'ostacolo Alaves nella ventiduesima giornata di Liga spagnola nel posticipo delle 21.00. La compagine di Xavi è andata vicina ad un altro pareggio deludente, salvo poi essere stata salvata da de Jong, non dal solito centravanti Luuk che porta lo stesso cognome, bensì dal centrocampista ex Ajax che ha trovato la rete della vittoria al minuto 87.

I blaugrana hanno scavalcato la Real Sociedad e finalmente possono occupare, al meno per il momento, il quinto posto in zona Europa League. Un risultato sicuramente non all'altezza di una squadra che si chiama Barcellona ma che potrebbe far partire la serie positiva tanto sperata dai tifosi catalani.