Aguero dice addio al calcio giocato: “Momento difficile, ma la salute viene prima”

Il 33enne attaccante argentino del Barcellona dice addio al calcio per problemi al cuore

I test ai quali si è sottoposto il calciatore nelle ultime settimane, in seguito al malore accusato in campo, hanno costretto il Kun a fermarsi definitivamente. Ad annunciare l'addio in lacrime, visibilmente commosso, è lo stesso Aguero, durante la conferenza stampa svoltasi oggi.