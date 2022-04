Leicester-Roma, le probabili formazioni: Abram ok, Zaniolo e Oliveira per una maglia

Le probabili formazioni di Leicester-Roma, semifinale di andata di Conference League in programma alle ore 21.00

⚽️

Oggi alle ore 21.00 scenderanno in campo i giallorossi di José Mourinho per disputare la semifinale di andata di ConferenceLeague. La Roma sarà ospite del Leicester allenato dal tecnico nordirlandese Brendan Robdgers. Nonostante il match di questa sera si disputerà lontano dallo Stadio Olimpico, la squadra capitolina potrà contare su una presenza massiccia di sostenitori giallorossi. Il posti disponibili per il settore ospiti del Leicester City Stadium, infatti, sono andati a ruba, facendo registrare il "tutto esaurito" in poco più di quindici minuti dall’avvio della vendita dei tagliandi. Il match di rotorno tra le compagini si disputerà il 5 maggio 2022 alle ore 21.00.

Mourinho sembrerebbe optare per un 3-5-2, che vedrebbe Abraham favorito per il ruolo da titolare nel tandem offensivo, con Nicolò Zaniolo favorito a supporto dell'attaccante inglese. L'allenatore portoghese, dunque, dovrebbe riconfermare il terzetto di difesa composto da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo non ci dovrebbero essere dubbi: Karsdorp, Zalewski, Mkhitaryan, Cristante e capitan LorenzoPellegrini. In ballottaggio per ottenere una magia da titolare il portoghese, Sergio Oliveira. In caso di titolarità del numero 27, Mkhitaryan andrebbe ad ricoprire il ruolo di seconda punta, con Oliveira che sarebbe dunque impiegato come mezzala.

Per quanto riguarda la formazione di casa, invece, quasi sicuramente non scenderà in campo il loro uomo più pericoloso: Jamie Vardy, reduce da un infortunio al ginocchio. A sostituire il bomber ci sarà Iheanacho ed alle sue spalle agirà Maddison. Tra i pali sarà il solito Schmeichel a scendere in campo dal primo minuto. La difesa a quattro, invece, sarà formata da Ricardo Pereira, Fofana, Evans e Castagne (ex Atalanta). A centrocampo il tecnicoRodgers schiera Tielemans e Dewsbury-Hall, mentre sulle fasce saranno impiegati Albrighton e Barnes.

Di seguito le probabili formazioni di Leicester City - A.S. Roma

LEICESTER CITY (4-4-1-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Jonny Evans, Castagne; Albrighton, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Maddison; Iheanacho. All.: Brendan Rodgers.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All.: José Mourinho.