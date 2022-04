Higuain, l’ex Napoli e Juventus verso il ritiro: l’annuncio del padre

Le dichiarazioni rilasciate dal padre di Gonzalo Higuain, attualmente legato all'Inter Miami da un contratto che scadrà nel 2022

Un annuncio a sorpresa. Gonzalo Higuain al termine della stagione appenderà gli scarpini al chiodo. A svelarlo è stato il padre dell'attaccante argentino, Jorge Higuain , durante un'intervista rilasciata ai microfoni di TNT Sports. L'ex centravanti fra le altre di Napoli e Juventus , che ha lasciato l' Italia nell'estate del 2020 per approdare in MLS , è legato attualmente all' Inter Miami da un contratto che scadrà proprio al termine del 2022. "Non lo vedo di ritorno in Argentina dopo l'avventura in MLS, Gonzalo mi ha detto che a fine anno lascerà il calcio ritirandosi dall'attività professionistica", sono state le sue parole.

Più di trecento gol segnati in carriera, titoli nazionali in Liga e in Serie A, l'Europa League vinta nel 2019 con la maglia del Chelsea. E sul futuro, Higuain sembra avere le idee chiarissime. "Naturalmente, non sarà nel calcio - aveva dichiarato il Pipita circa un anno fa -. La mia vita andrà in un'altra direzione. Sarei un masochista se smettessi di giocare a calcio a causa di tutto quello che ho sofferto e restassi nell'ambiente. No, no. Per prima cosa mi divertirò coi miei amici, la mia famiglia. E poi, qualunque cosa mi piaccia fare, la farò. Mi piacerebbe studiare cucina, enologia... la materia dei vini mi cattura, sono due attività che mi piacciono. Vorrei giocare a paddle. Ma prima ho intenzione di godermi la mia famiglia".