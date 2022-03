West Ham-Siviglia, probabili formazioni: Lopetegui sfida Moyes. En-Nesyri e Munir ok

Il Siviglia di Lopetegui ed il West Ham di Moyes si apprestano a sfidarsi nel match valido per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

I lusitani sono reduci dal deludente pari in casa del Rayo Vallecano per 1-1, che li vede accorciati dal Barcellona di Xavi, a sole cinque lunghezze con una partita da recuperare, mettendo a repentaglio il secondo posto in classifica dei biancorossi. Gli Hammers vanno a caccia di continuità dopo il successo per 2-1 tra le proprie mura contro l'Aston Villa. La partita d'andata, in scena lo scorso 10 marzo al "Ramón Sánchez-Pizjuán " , terminò con la vittoria di misura degli uomini di Lopetegui, con il risultato di 1-0 alla luce della rete di Munir El Haddadi che mette gli spagnoli in posizione favorevole in vista della gara di oggi.