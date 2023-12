West Ham-Friburgo, probabili formazioni: Moyes sfida Streich

Le probabili formazioni della sfida tra West Ham e Friburgo, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League.

West Ham United e Friburgo si affronteranno questa sera nella sfida di Europa League con in palio un posto negli ottavi.

Con quattro vittorie in cinque partite, entrambe le squadre hanno 12 punti e hanno la certezza di finire tra le prime due. Un pareggio aiuterà il West Ham a finire in testa alla classifica, grazie alla vittoria all'andata, solo un successo aiuterà il Friburgo a finire in testa alla classifica.

COME ARRIVA IL WEST HAM — Domenica il West Ham è stato umiliato 5-0 contro i rivali londinesi del Fulham in Premier League, la prima sconfitta in otto partite. Fortunatamente per Moyes e i suoi giocatori, possono entrare in questa partita essendosi già qualificati per gli ottavi, allentando in una certa misura la pressione.

Tuttavia, questa è una partita molto importante per il West Ham che cerca di togliere due partite dal suo programma nel 2024 e progredire ulteriormente verso la vittoria del trofeo europeo nelle stagioni successive. Un pareggio basterà ai londinesi dell'East, ma Moyes aspira ad assistere una prestazione molto migliore di quella vista in Serbia contro Backa Topola.

COME ARRIVA IL FRIBURGO — In netto contrasto il Friburgo si è imposto sull'Olympiacos con un punteggio di 5-0, assicurandosi di rimanere a pari punti con i suoi prossimi avversari.

La vittoria per 2-1 del West Ham in Germania alla seconda giornata significa che il Friburgo ha bisogno di tutti e tre i punti allo Stadio di Londra per superare i padroni di casa e conquistare il primo posto nel Gruppo A. Anche se si trova in ottava posizione in Bundesliga, il Friburgo si presenta a questa competizione in una forma decisamente migliore rispetto al West Ham, avendo registrato vittorie consecutive in campionato. Questi trionfi sono arrivati a Mainz 05 e Wolfsburg, e Christian Steich sosterrà i suoi giocatori per registrare un altro notevole successo nelle loro trasferte in Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI — West Ham (4-2-3-1):Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Palmieri; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida tra West Ham e Friburgo, in programma questa sera, sarà visibile in esclusiva su DAZN per tutti gli utenti abbonati.