Siviglia-Roma, probabili formazioni: Dybala titolare? Ballottaggio Gil-Lamela

In campionato, la squadra di José Mourinho non vince dallo scorso 16 aprile (3-0 all'Olimpico contro l'Udinese). Da quel momento, tre sconfitte contro Atalanta, Inter e Fiorentina (lo scorso weekend) e quattro pareggi contro Milan, Monza, Bologna e Salernitana. Sessanta i punti conquistati fin qui e sesto posto in classifica. Uno score frutto di diciassette successi, nove pareggi e undici ko. Quarantotto i gol messi a segno in trentasette giornate, trentasette le reti subite. Occupa l'undicesimo posto della classifica di Liga, invece, il Siviglia a quota quarantanove punti. Frutto di tredici vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. L'ultimo ko risale proprio allo scorso sabato, con gli andalusi battuti 2-1 dal Real Madrid. Quarantasei le reti siglate fin qui, cinquantadue i gol incassati.

Al cospetto della squadra allenata da Mendilibar, Mourinho non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Karsdorp, Kumbulla e Solbakken. Rifinitura ok per Spinazzola e Dybala, con il primo che tornerà in campo dal primo minuto. E anche la Joya potrebbe a sorpresa giocare dall'inizio, nonostante le dichiarazioni rilasciate alla vigilia dallo Special One. "Paulo ci sarà, è a disposizione. Ha 20-30 minuti nelle gambe", le parole in sede di conferenza stampa. Il grande dubbio della vigilia sembra, dunque, risolto. Ma il condizionale è d'obbligo. Il tecnico del Siviglia, invece, dovrà rinunciare allo squalificato Acuna, oltre agli indisponibili Marcao e Nianzou. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-4-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-ROMA — SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

BALLOTTAGGI: Telles-Rekkik 60-40%, Torres-Suso 60-40%, Gil-Lamela 60-40%.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala/El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

BALLOTTAGGI: Ibanez-Llorente 60-40%, Dybala-El Shaarawy 50-50%.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-ROMA IN TV — La finale di Europa League Siviglia-Roma sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.