Siviglia-Juventus, Allegri: “Di più non si poteva fare. Ci sfogheremo con l’Empoli”

"Dispiace, ma più di così non si poteva fare. Abbiamo pagato l'inesperienza, sono passaggi necessari. Non ho nulla da rimproverare alla squadra, abbiamo fato una buona partita. Ora puntiamo a migliorare la classifica dello scorso anno, contro l'Empoli metteremo la rabbia per questa eliminazione". Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dopo la sconfitta col Siviglia nel ritorno della semifinale di Europa League.

"Quando giochi queste partite talmente importanti, dove i dettagli fanno la differenza, da far gol a prenderlo è un attimo. Sono passaggi che la squadra deve fare, soprattutto i ragazzi che hanno poca esperienza internazionale. Abbiamo pagato sul secondo gol, potevamo farlo noi sul 2-1. Non possiamo farci niente, è stata una partita equilibrata. Quando arrivi in fondo come noi ci sono altre squadre che non alzano trofei. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Nessuno nasce imparato. Stasera è stata una partita maschia, in certe occasioni abbiamo pagato. Contro i loro difensori che soffrivano la profondità ho fatto giocare Kean e Iling. Hanno fatto anche una buona partita. Dispiace non essere andati in finale, i ragazzi lo meritavano in questa annata. L’anno prossimo questi ragazzi avranno più partite internazionali e miglioreranno nei dettagli", ha aggiunto.