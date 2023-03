Siviglia-Fenerbahce, probabili formazioni: En-Nesyri e Lamela sfidano Joao Pedro

La preview del match di Europa League tra Siviglia e Fenerbahce

⚽️

Conclusa la tornata di sfide di Champions League l'attenzione passa alle due sorelle minori della coppa dalle "grandi orecchie". Le gare UEFA proseguono quest'oggi con gli ottvi di finale di Europa League e Conference League.

Tra le sfide in programma questa sera, balza all'occhio la gara in programma alle ore 21:00 all'"Estadio Ramón Sánchez Pizjuán" tra Siviglia e Fenerbahce. La formazione andalusa prosegue l'Europa League dopo aver eliminato il PSV, competizione nella quale nell'ultimo ventennio ha permesso agli spagnoli di alzare al cielo il prestigioso trofeo per ben sei volte. L'ultima nell'estate del 2020, nella finalissima vinta dalla formazione allora guidata da Lopetegui (esonerato dal club lo scorso ottobre) contro l'Inter di Antonio Conte.

Retrocessi dalla Champions League lo scorso novembre, dopo aver collezionato solamente cinque punti nel girone condiviso con Manchester City, BorussiaDortmund e Copenaghen, il Siviglia ha vissuto momenti difficili in campionato. Una crisi che nelle scorse settimane aveva trascinato la squadra oggi affidata alla guida tecnica dell'esperto Sampaoli - vecchia conoscenza a Siviglia - in zona retrocessione. La formazione guidata dal tecnico argentino, dopo un breve periodo di ripresa in cui erano stati consolidati accorgimenti tattici e sincronismi che rendessero fluido lo sviluppo della manovra, incisiva la squadra in zona di rifinitura e collettivo l'adempimento in entrambe le fasi di gioco. Un periodo estremamente breve, che ha subito una nuova ricaduta al netto di tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro sfide. Da copertina a questo nuovo momento di crisi il 6-1 rimediato in casa dell'Atletico Madrid di Simeone.

Il Fenerbahce arriva al match di questa sera dopo aver disputato un turno in meno di Europa League. Vinto il girone B al cospetto di Rennes, Dinamo Kiev e AEK Larnaca, la formazione turca si è qualificata direttamente per gli ottavi di finale, nei quali ha pescato il temibile Siviglia. I ragazzi di Jorge Jesus sono secondi in campionato a meno sei dal Galatasaray capolista. Otto i risultati utili consecutivi da cui provengono i Sarı Kanaryalar, denotando un chiaro momento positivo di forma ed espressione calcistica.

PROBABILI FORMAZIONI — SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Nianzou, Gudelj, Acuna; Rakitic, Gueye, Jordan; Lamela, En-Nesyri, Torres. Allenatore: Jorge Sampaoli

FENERBAHCE (4-3-1-2): Bayindir; Kadioglu, Henrique, Szalai, Lincoln; Kahveci, Willian Arao, Guler; Zajc; King, Joao Pedro. Allenatore: Jorge Jesus

DOVE VEDERE IL MATCH — L’incontro di Europa League sarà trasmesso in diretta e streaming su DAZN e Sky. Infatti, quest’anno, le due emittenti hanno acquisito i diritti tv per trasmettere tutte le partite della stagione 2022/2023 di Europa League.