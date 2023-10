Roma-Slavia Praga, probabili formazioni: Belotti con Lukaku, Llorente dal 1′

La sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League è in programma alle ore 21:00: il Gallo in vantaggio su El Shaarawy.

Missione primo posto. Alle ore 21:00, allo Stadio "Olimpico", la Roma ospiterà lo Slavia Praga in occasione del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. Una vittoria, infatti, permetterebbe ai padroni di casa di consolidare la vetta della classifica del Gruppo G. Sia Roma, sia Slavia Praga, infatti, hanno ottenuto due successi nelle prime due partite e sono a quota sei punti.

All'esordio in Europa, Romelu Lukaku e compagni hanno battuto lo Sheriff in trasferta per 1-2, oltre alla netta vittoria casalinga per 4-0 ai danni del Servette. Mentre i cechi non hanno ancora subito reti alla luce dello 0-2 sul campo del Servette e dei sei gol rifilati allo Sheriff in casa.

In campionato, invece, la Roma - reduce da tre successi di fila contro Frosinone, Cagliari e Monza - occupa il settimo posto della classifica di Serie A. Quattordici i punti messi in cassaforte, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Venti le reti messe a segno in nove giornate, dodici i gol subiti. Mentre occupa il secondo posto del massimo campionato ceco a quota trenta punti lo Slavia Praga, che lo scorso weekend ha battuto per 2-0 lo Slovacko. Uno score frutto di nove successi e tre pareggi. Ventidue i gol siglati in dodici partite, sette le reti incassate.

Contro la squadra allenata da Trpišovský, José Mourinho non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Renato Sanchez, mentre restano da valutare le condizioni di Leonardo Spinazzola, che potrebbe saltare il match a scopo precauzionale: al suo posto è pronto Zalewski. Smalling è tra i convocati, ma al centro della difesa potrebbe trovare spazio Llorente. Il tecnico dello Slavia Praga, invece, dovrà rinunciare a Sevcik. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 3-4-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove/Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti/El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Provod; Jurecka/Masopust, Schranz; Tijani/Chytil. Allenatore: Trpišovský.

DOVE VEDERE ROMA-SLAVA PRAGA — La sfida Roma-Slavia Praga sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 252), Tv 8 e Dazn. Inoltre, l'incontro verrà trasmesso in streaming su SkyGo tramite dispositivi mobili e fissi. In alternativa, la gara sarà visibile su NOW.

