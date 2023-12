Roma-Sheriff 3-0, Lukaku e Belotti segnano ma Mourinho resta secondo in Europa League

Lukaku e Belotti, serviti da Zalewski, consegnano la vittoria alla Roma che però resta seconda in Europa League. Mourinho perde Aouar.

La Roma, prima di scendere in campo questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico contro lo Sheriff Tiraspol, era già certa della qualificazione ai playoff (o sedicesimi di finale) di Europa League, conquistata nella giornata precedente. L'unico risultato che avrebbe potuto permettere il sorpasso in cima al proprio gruppo sarebbe stata una parallela sconfitta della capolista Slavia Praga in casa contro il Servette. Tuttavia, la compagine ceca ha praticamente demolito quella svizzera, in una partita a senso unico.

Pronti, via e subito vantaggio dei capitolini. Al decimo minuto, Zalewski lascia partire un cross teso che viene raccolto da Lukaku che con il destro insacca e si conferma sempre più bomber "europeo" della squadra di Mourinho. Al 32' è nuovamente l'esterno polacco ad inventare ma l'incornata vincente è quella di Andrea Belotti per il raddoppio della Roma. Da segnalare anche uno stop di Aouar, con il franco-algerino costretto a lasciare il campo prima del secondo tempo. Nel finale di gara, c'è stata gloria anche per Pisilli, uno dei talenti del vivaio capitolino, che ha fissato il risultato sul 3-0 con una conclusione dalla distanza che ha trovato una fortunata deviazione.

La Roma sale dunque a quota 13 punti nel proprio girone ma non va oltre la seconda posizione, dal momento che lo Slavia Praga, vittorioso nella gara in contemporanea contro il Servette come già anticipato, ha ottenuto il primato con ben 15 punti.

