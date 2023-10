Roma-Servette, Belotti: “So io ciò che ho passato lo scorso anno. Non è stato facile”

“Nel secondo tempo siamo entrati in campo con l’atteggiamento per chiudere la gara e in 10 minuti lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa e non dovevamo perché siamo la Roma e vogliamo vincere questo girone". Lo ha detto Andrea Belotti, attaccante della Roma, autore di una doppietta in questa serata di Europa League, intervistato ai microfoni di Sky Sport. "Dobbiamo scendere sempre in campo con il giusto atteggiamento senza sbagliare nulla. L’Europa League è importante come il campionato, dobbiamo trovare il giusto equilibrio per crescere come squadra e avere l’atteggiamento perfetto in ogni gara fino alla fine della stagione".