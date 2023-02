Roma-Salisburgo, Mourinho: “Mi è piaciuto tutto. Belotti? Applausi meritatissimi”

Le parole di José Mourinho nel post Roma-Salisburgo di Europa League

⚽️

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al match tra Roma e Salisburgo, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Lo Special One si è soffermato sulla prestazione offerta dalla formazione giallorossa nel rettangolo verde dell'Olimpico. Di seguito, le sue parole:

"E' una Roma bella che ha ottenuto un risultato importante. E' stata una partita completa a tutti i livelli, una volta in più squadra, gruppo, empatia e solidarietà si sono viste... Mi è piaciuto tutto. Però non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori siamo il prodotto finale del lavoro di tanta gente, i miei analisti hanno fatto un lavoro molto esaustivo per aiutarmi. E devo anche parlare di El Shaarawy: è stato il mio sacrificato, ma non avevo un piano B. Non c'era Abraham, a disposizione solo per pochi minuti, e non c'era Solbakken. El Shaarawy era il mio piano B e mi è dispiaciuto perché lui stava giocando benissimo, ma anche questa è la dimostrazione di come funziona tra di noi, gliel'ho spiegato e lui ha accettato. Abbiamo vinto contro una squadra di Champions League che è pienissima di qualità".

Anche la Roma ha passato il turno

"Fiorentina, Juventus, Roma e Lazio sono passate e questo ci piace, siamo in quattro che sono andate avanti. Inter, Milan e Napoli sono avanti agli ottavi di Champions, il Napoli ha un piede e mezzo ai quarti, a Inter e Milan manca il secondo piede".

Che gara ha fatto Spinazzola?

"Spinazzola stava bene e ha giocato bene, ma è più facile quando la squadra gioca bene. Oggi ho sofferto solo per il risultato perché la partita è stata tranquillissima, zero rischi e siamo stati sempre in controllo. Wjinaldum sta arrivando e si vede..."

Belotti è uscito con tutto lo stadio che lo applaudiva

"Meritatissimo. Ci sono attaccanti che se non segnano non fanno nulla, mentre lui lavora tantissimo per la squadra. Siamo tutti molto felici per la riconoscenza dello stadio al lavoro che ha fatto".