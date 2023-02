Roma-Salisburgo 2-0: gli ex Palermo Dybala e Belotti rilanciano Mourinho in Europa

In rimonta la Roma di José Mourinho in quel dello stadio Olimpico, nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Salisburgo. Gara d'andata termina 1-0 in favore degli austriaci, grazie al gol nel finale di Capaldo. Ritorno in grande stile per la compagine giallorossa, che ribaltano il computo totale con i gol degli ex Palermo, Andrea Belotti e Paulo Dybala, tutti siglati nei primi quarantacinque minuti di gioco.