Roma-Real Sociedad 2-0, l’andata la vince Mourinho: El Shaarawy e Kumbulla decisivi

Al 14' è arrivato il vantaggio della squadra di Mourinho grazie ad un'intuizione di Dybala . L'argentino ha servito in area Abraham, il quale, al seguito di un dribbling, è riuscito a far partire il cross a cercare El Shaarawy . Con una zampata vincente, il "Faraone" ha bucato Remiro e fatto gioire lo stadio capitolino. Risposta degli spagnoli al 21' quando un'incursione di Kubo a tu per tu con Rui Patricio si è conclusa con un palo pieno colpito dal giapponese. Il primo tempo successivamente si concluderà senza particolari brividi.

Ripresa tutta targata Special One. Una sola occasione dal concessa agli ospiti, tanta densità in mezzo al campo. Migliore in campo Matic, abile nel reggere il confronto con gli avversari sul piano tecnico e della personalità. Il mediano serbo non si è mai scomposto al cospetto di pressing e raddoppi. Giostrando la sfera con sapienza, qualità, senso geometrico. Poche opportunità in zona gol da entrambe le parti, ma il gol di Kumbulla da calcio d'angolo regala sonni più sereni ai tifosi giallorossi in vista del ritorno in Spagna.