Roma-Ludogorets 3-1: Pellegrini 2 volte dal dischetto, super Zaniolo. Mourinho passa

Missione compiuta per la Roma che aveva un solo risultato a disposizione, batte il Ludogorets in rimonta e conclude al secondo posto nel gruppo C di Europa League. Primo tempo sottotono per i giallorossi che vanno sotto (gol di Rick). Nella ripresa, con gli ingressi di Zaniolo e Volpato, è un'altra Roma che trova il pari su rigore con Pellegrini. Il 2-1 lo realizza ancora l'ex Sassuolo su rigore. Annullato un gol a Nonato dal VAR. Zaniolo la chiude sul 3-1 con un gran gol. Mourinho accede di fatto, agli spareggi tanto desiderati.