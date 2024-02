Roma-Feyenoord, probabili formazioni: a sinistra c’è Spinazzola, Dybala dal 1′

La gara di Europa League tra Roma e Feyenoord è in programma allo stadio "Olimpico" con calcio d'inizio alle ore 21:00.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, la Roma ospiterà il Feyenoord nell'ennesimo incrocio europeo tra le due compagini. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale di Europa League dopo l'1-1 maturato in occasione del match d'andata della settimana scorsa, andato in scena a Rotterdam. Nel dettaglio, sono sei i precedenti tra le due squadre, tra cui la finale di Conference League del 2022 vinta dalla Roma per 1-0 a Tirana con José Mourinho in panchina. Nella scorsa stagione, nei quarti di Europa League, la Roma ribaltò lo 0-1 dell'andata con un poker ai supplementari. Nella stagione 2014/15, ai sedicesimi, all'andata la gara si concluse con il risultato di 1-1, poi il blitz in trasferta dei giallorossi per 2-1.

La Roma arriva alla sfida reduce dalla vittoria per 3-0 conquistata ai danni del Frosinone, grazie alle reti siglate da Dean Huijsen, Sardar Azmoun e Leandro Paredes. Sono quarantuno i punti ottenuti fin qui in campionato, con i capitolini che occupano il sesto posto in classifica. Uno score frutto di dodici successi, cinque pareggi ed otto sconfitte, con quarantacinque gol all'attivo e trenta reti subite. Quattro le vittorie di fila conquistate dal Feyenoord in campionato, reduce dal successo di misura maturato in casa contro l'RKC. Gli olandesi occupano attualmente il secondo posto della classifica di Eredivisie, a -10 dalla capolista PSV. Uno score frutto di sedici vittorie, quattro pareggi ed appena due ko; cinquantasei le reti siglate in ventidue partite, diciassette i gol incassati in altrettanti incontri.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Daniele De Rossi, Slot non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Gjivai Zechiel, Thomas van den Belt, Justin Bijlow e Gernot Trauner. Mentre il tecnico della Roma dovrà fare a meno di Tammy Abraham e dello squalificato Edoardo Bove: al suo posto spazio a Cristante. Tra i convocati torna Ndicka. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Hartman, Hancko, Beelen, Nieuwkoop; Timber, Wieffer, Stengs; Paixao, Gimenez, Paixao/Jahanbakhsh. Allenatore: Slot.

DOVE VEDERE ROMA-FEYENOORD IN TV — La sfida Roma-Feyenoord sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8 e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Potrete seguire la partita anche in diretta streaming sulle app di Dazn, Sky Go e Now Tv.

