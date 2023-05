Roma, De Rossi e l’Europa League col Siviglia: “Non chiedetemi biglietti, non vado”

Manca circa una settimana alla finale di Europa League, che si disputerà a Budapest il prossimo 31 maggio alle 21.00 tra Siviglia e Roma. Daniele De Rossi, storica "bandiera" del club giallorosso, ha pubblicato una story su Instagram rispondendo a chi in questi giorni si è rivolto all'ex capitano per qualche "aggancio" per quanto riguarda i ticket dell'ambita finale. Questa la sua replica sui social:

"Buongiorno a tutti... No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma (la figlia n.d.r.) tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego.