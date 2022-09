Roma, Bergomi: “Il 4-0 con l’Udinese è un singolo episodio negativo. Con Dybala…”

"Sembrerebbe un risultato isolato, è stata una partita in cui si sono fatti gol da solo e poi andare a rimediare contro una squadra come l'Udinese è stato complicato. Sullo 0-0 la Roma aveva fatto delle buone trame di gioco, sappiamo che sa difendere molto bene, tante volte proporre gioco non l'ha avuta come caratteristica. Con Dybala si pensava che potesse trovarla, ma ha avuto tante assenze. Io penso che possa essere un episodio negativo".