Real Sociedad-Roma, Mourinho: “Domani la partita più importante della stagione”

Mourinho suona la carica alla vigilia del match di Europa League

Mediagol ⚽️️

Giornata di vigilia in casa Roma. La formazione di Mourinho affronterà domani alle ore 21.00 il Real Sociedad nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal due a zero dell'andata in favore dei giallorossi con il tecnico portoghese che è intervenuto in conferenza stampa per presentare il delicato impegno europeo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Mourinho.

“Il mio atteggiamento è che la prossima partita è la più importante. Quella di domani è quella più importante della stagione. Venerdì poi lo diventerà quella di domenica. Giocherà la squadra che nella mia analisi giocherà più garanzie di poter portare la Roma ai quarti di finale. Squadra di coppa? No, lavoriamo al massimo ma qualche volta non riusciamo a raggiungere il risultato. Facciamo un po’ di fatica nel giocare tante partite in pochi giorni e in due competizioni, è una cosa normale. Ci sono squadre che hanno 24-25-26 giocatori tutti uguali a livello di potenziale e di esperienza e per loro non è un problema. Ci sono squadre nel calcio europeo che potevano giocare ogni 2 giorni, per noi è diverso. Arriva un infortunio o una squalifica o la stanchezza e non è facile, però io sono sempre con loro e loro sempre con me. La partita più importante per noi è domani”.

Mourinho ha poi proseguito: "L'Olimpico ci dà sempre la tempesta perfetta, alcune volte vinciamo e altre volte perdiamo con loro. Lo stadio è una cosa molto bella, però alla fine è il campo che parla. L'ultima volta che ho visto uno stadio segnare un gol è stato nel 2005 in semifinale con il Liverpool, la palla non era entrata ma lo stadio ha fatto gol. Lo stadio aiuta, vedi che la squadra di casa ha risultati più positivi rispetto a quella in trasferta ma lo stadio non gioca. Domani ci sarà una grande atmosfera e questo appoggio dei tifosi della Real Sociedad ci carica. Il disastro era ai tempi del COVID-19 con lo stadio vuoto, domani lo stadio è bellissimo, il terreno di gioco è stupendo, loro giocano benissimo, l'arbitro è tra i top e noi abbiamo vinto la Conference League, non abbiamo paura dell'ambiente. Se mi dici che vado alla tempesta di Nazareth dico no, noi siamo felici di trovare una tempesta nello stadio, penso che la Roma giocherà meglio in queste condizioni".