Real Sociedad-Roma, Kubo: “Rimonta possibile, voglio entrare nella storia del club”

A due giorni da Real Sociedad - Roma, match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Europa League, l'esterno offensivo della formazione spagnola, Takefusa Kubo , è intervenuto in conferenza stampa, in vista della gara in programma giovedì 16 marzo alle ore 21:00 alla "Reale Arena". Il numero 14 biancoblù si è detto possibilista su una rimonta ai danni della squadra giallorossa guidata da José Mourinho , che nel match d'andata ha battuto gli Txuri-urdin per 2-0 nella sfida andata in scena allo Stadio "Olimpico". Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante giapponese.

"Se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo farlo noi? Anche lì abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e loro sì. Se giochiamo meglio nella gara di ritorno, abbiamo maggiori possibilità di rimontare. Oggi abbiamo provato qualche tiro e sono entrati quasi tutti, quindi i tifosi possono essere fiduciosi. Voglio far parte della storia del club, rimontare dal 2-0 e che se ne parli tra 10 anni. Voglio far parte della squadra che ha rimontato contro la Roma, l'ha battuta e ha raggiunto i quarti di finale. E se accadrà con un mio gol, tanto meglio. Penso di essere in una buona forma e che anche la squadra lo sia, nonostante i risultati, e ora è il momento di dimostrarlo. Cercherò di dare il massimo per la squadra. Mi piacciono le partite importanti e cercherò di contribuire il più possibile. Penso che in doppio confronto bisogna entrare in campo nella seconda partita con rabbia. Ma non possiamo sbagliare, dobbiamo essere aggressivi, ma non eccessivi, e con tutta la fiducia del mondo. L'ideale sarebbe segnare tre gol nei primi 10 minuti. Dobbiamo fare il massimo, creare costantemente pericoli, andare avanti anche se perdiamo palloni, e tirare più di quanto stiamo facendo. Non dobbiamo perdere ora, dobbiamo spingere. È logico che il mister fosse arrabbiato, ma dopo la partita di Maiorca ci ha detto che dovevamo pensare a giovedì e ci stiamo già lavorando. Non so se siamo pronti o meno, ma se stiamo disputando questo turno è perché ce lo siamo meritato, con l'aiuto dei tifosi, e sia loro che noi meritiamo di vincere".