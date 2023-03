Real Sociedad-Roma 0-0, i giallorossi blindano la porta: Mourinho ai quarti di finale

La squadra di Mourinho gioca a San Sebastian una gara solidissima e difende il 2-0 dell'Olimpico. All'Anoeta la Roma non subisce praticamente nulla per tutto il primo tempo. Gol annullato a Smalling per fallo di mano. Nella ripresa gli spagnoli spingono ma Rui Patricio è sempre pronto. Oyarzabal colpisce una traversa da distanza ravvicinata. E l'occasione più ghiotta per i padroni di casa. La squadra capitolina gestisce e termina 0-0 .

La Roma prosegue il suo percorso in Europa League nonostante un sorteggio non felicissimo. Eliminare un'avversaria come la Real Sociedad non era per nulla una missione semplice da compiere per Dybala e compagni. Quarta in Liga e propositrice di un calcio di matrice offensiva, basato sul dominio del possesso di palla e dello stanare gli avversari attraverso il palleggio codificato e preparato al dettaglio. Tornando proprio ai giallorossi. L’impellenza del risultato e la necessità di ritrovare la densità perduta nell'ultimo match contro il Sassuolo hanno consigliato il ritorno in zona nevralgica di Wijnaldum e Cristante. Il solito 3-4-2-1 costituito da accorgimenti tattici, di natura difensiva e rinunciataria. Esterni che si sganciavano con meno visione offensiva e rigorosamente a turno, baricentro basso, pressing lanciato all’altezza della mediana e non esasperato sulla trequarti avversaria. Tutte situazione che come raccontato, hanno permesso alla formazione di José Mourinho di blindare la porta nel doppio confronto e ottenere il passaggio del turno.