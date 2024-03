Olympique Marsiglia-Villarreal, probabili formazioni: c’è Moreno, Aubameyang dal 1′

L'andata degli ottavi di finale di Europa League è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Vélodrome".

Mediagol ⚽️ 7 marzo 2024 (modifica il 7 marzo 2024 | 15:17)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Vélodrome". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Olympique Marsiglia ospiterà il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il match di ritorno andrà in scena il prossimo 14 marzo allo Stadio "de la Cerámica". I padroni di casa arrivano all'appuntamento reduci da due vittorie di fila in campionato ottenute contro Montpellier (4-1) e Clermont (1-5). Così come la compagine spagnola, alla luce dei successi in Liga contro Real Sociedad (1-3) e Granada (5-1).

Sono trentasei i punti conquistati fin qui dai francesi, che occupano il settimo posto della classifica di Ligue 1. Uno score frutto di nove vittorie, nove pareggi e sei sconfitte; trentotto le reti siglate in ventiquattro partite, ventisei i gol incassati. Il Villarreal, invece, occupa il dodicesimo posto della classifica di Liga a quota trentadue punti. Frutto di otto successi, otto pareggi ed undici ko, con quarantatré gol all'attivo e quarantanove reti subite in ventisette gare.

Questa, inoltre, sarà la prima sfida tra Marsiglia e Villarreal nelle competizioni europee. Non una partita come le altre per Marcelino: il tecnico del Villarreal, infatti, tornerà da ex in quello che ad inizio stagione è stato il suo stadio, prima del divorzio a sorpresa con il club francese. "Avrei voluto che il mio contratto finisse in modo normale, ma ci sono state circostanze che lo hanno impedito. Mi concentro sul presente. Ce ne siamo andati perché è così che tutte le parti hanno deciso di comune accordo. A volte devi prendere delle decisioni. Non ho rimpianti, ho la coscienza pulita", le parole dello stesso allenatore alla vigilia.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Jean-Louis Gasset - approdato sulla panchina dell'OM dopo l'addio di Gennaro Gattuso - Marcelino non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Juan Foyth, Alfonso Pedraza, Raul Albiol, Ramon Terrats, Denis Suarez e Yeremi Pino. Mentre il tecnico del Marsiglia dovrà fare a meno di Ruben Blanco, Samuel Gigot, Micheal Murillo, Pedro Ruiz, Valentin Rongier e Bilal Nadir. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Harit, Kondogbia, Ounahi; Sarr, Moumbagna, Aubameyang. Allenatore: Gasset.

VILLARREAL (4-4-2): Jörgensen; Femenia, Mosquera, Bailly, Moreno; Traoré/Akhomach, Parejo, Comesaña, Baena; Sörloth, Moreno. Allenatore: Marcelino.

DOVE VEDERE OM-VILLARREAL IN TV — La sfida tra Marsiglia e Villarreal verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Marsiglia-Villarreal anche su DAZN.

