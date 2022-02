Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: sfida Osimhen e Aubameyang. C’è Insigne

Sfida di spessore al Maradona tra Napoli e Barcellona valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questa la preview

Mediagol ⚽️

A cura di Davide Raja

In una giornata in cui si fa fatica a pensare al calcio, l'Europa League prosegue il suo cammino per chiudere il cerchio dei sedicesimi di finale. Il match più atteso della serata è senz'altro Napoli-Barcellona allo stadio "Diego Armando Maradona". Nella gara d'andata al "Camp Nou" le due formazioni si sono divise un tempo per parte, con il gol di Zielinski per i partenopei a cui i blaugrana hanno risposto nella ripresa con il rigore di Ferran Torres. Ricordiamo che, a partire da questa stagione, il valore dei gol realizzati in trasferta sarà lo stesso di quelli siglati in casa.

Il Napoli è reduce da un pareggio quasi in extremis in quel di Cagliari firmato da Osimhen che però lascia comunque l'amaro in bocca alla formazione azzurra che avrebbe potuto sfruttare i passi falsi delle dirette concorrenti per la lotta allo scudetto. Il tecnico Spalletti in conferenza stampa ha preannunciato che si tratterà di una battaglia, di una gara difficile ma assolutamente possibile. Per il Napoli non saranno arruolabili Kevin Malcuit, Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka ed Irving Lozano. In attacco sono in dubbio le condizioni di Matteo Politano ma in ogni caso Spalletti sembrerebbe orientato a confermare il trio leggero sulla trequarti che ha messo in seria difficoltà la difesa catalana. Il centravanti favorito nella lista dei titolari è senz'altro Osimhen.

Il Barcellona ha calato il poker al Valencia nell'ultima gara in Liga, con i blaugrana trascinati dal nuovo arrivato dal calciomercato di gennaio Aubameyang, autore di una tripletta. L'ex Arsenal, per l'appunto, ha ottime probabilità di scendere in campo dal primo minuto a Napoli, supportato dai rapidi quanto tecnici Ferran Torres ed Ousmane Dembelé, con quest'ultimo che sembrerebbe aver finalmente chiarito alcuni contrasti con la società. Xavi ritrova la disponibilità di Piquè e Gavi, i quali sono in lizza per un posto da titolare. I catalani non avranno a disposizione Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alejandro Balde, Sergi Roberto, Clement Lenglet, Memphis Depay.

Queste le probabili formazioni della gara che ripartirà dal risultato di 1-1 in Spagna:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Gavi, de Jong, Pedri; Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

DOVE VEDERLA: diretta TV in chiaro su TV8, su Sky e DAZN.