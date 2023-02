Nantes-Juventus, l’ex Palermo Cetto: “Di Maria è ancora decisivo. Servirà attenzione”

Oltre cento presenze con il Nantes, l'ex difensore Cetto analizza il match

Mauro Cetto, intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com in vista della sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Nantes e la Juventus, ha analizzato il match in quanto ex pilastro della compagine francese. Queste le dichiarazioni dell'ex Palermo e Tolosa:

“Riguardo alla partita d’andata, tutti a Nantes pensavano che sarebbe stata dura, soprattutto dopo il gol del vantaggio della Juve, però nel secondo tempo hanno meritato il pareggio giocando alla pari. Le aspettative per la partita di ritorno sono interessanti perché il Nantes ha la possibilità di qualificarsi, ma sempre considerando che l’avversario ha individualità di primo livello che possono decidere la partita con una giocata. Il Nantes deve tenere alta l’attenzione e dare il 100%. Di Maria ha segnato un bel gol contro lo Spezia. È un giocatore ‘desiquilibrante’, in una squadra che non funziona molto bene come dovrebbe. Può risolvere una gara da solo. Al Mondiale è stato decisivo e resta un giocatore di livello internazionale anche a 35 anni. Il Nantes dovrà stare attento”

Restando in tema "Francia", il giocatore con cui Cetto ha legato di più è un bomber: "Con Gignac ho giocato 3-4 anni al Tolosa. Abbiamo una bella amicizia ed era un personaggio nello spogliatoio, oltre ad essere un grande goleador. Ricordo che per Natale era tradizione scambiarci i regali anonimi tra di noi e lui portò un maialino vivo in una cassa per un altro compagno. In quel momento scoppiammo tutti a ridere”.

"Appesi gli scarpini al chiodo, ho intrapreso la carriera da direttore sportivo. Ho anche una società di consulenza con la quale aiuto i club. Le prime esperienze da manager le ho avute in due squadre dove avevo giocato: al Rosario Central, con cui abbiamo vinto la Copa Argentina, e al San Lorenzo dove dovevo ridurre il monte ingaggi… Ora aspetto una nuova possibilità”