Morte Regina Elisabetta: UEFA rinvia la sfida di Europa League Arsenal-PSV

Inghilterra in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II, evento storico che coinvolge tutti i settore del Regno britannico e che ha avuto un forte eco anche nel mondo del calcio. Dopo il rinvio dell’intera giornata del massimo campionato inglese, ufficializzata all'indomani della scomparsa della sovrana, anche la partita tra Arsenal e PSV - valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è stata rinviata. Lo ha comunicato la UEFA al club olandese tramite una nota ufficiale.