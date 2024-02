Milan-Rennes, probabili formazioni: c’è Musah, ecco la decisione su Kjaer

Al via i playoff di Europa League: la sfida tra Milan e Rennes è in programma alle ore 21:00 a San Siro.

Mediagol ⚽️ 15 febbraio - 14:15

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan affronterà il Rennes nell'andata degli spareggi di Europa League utili per accedere agli ottavi di finale: fischio d'inizio alle ore 21:00 a San Siro. Il match di ritorno è in programma giovedì 22 febbraio alle ore 18:45 al Roazhon Park. I padroni di casa vivono un discreto momento di forma, con sette successi ottenuti nelle ultime nove gare: l'obiettivo è ipotecare il passaggio del turno già questa sera, sfruttando il fattore casa. L'impresa, tuttavia, non è tra le più semplici. La compagine francese, infatti, è reduce da cinque vittorie di fila conquistate in campionato. Le due squadre si affronteranno, inoltre, per la prima volta.

Sono cinquantadue i punti ottenuti fin qui dai rossoneri, che occupano il terzo posto della classifica di Serie A, a -1 dal secondo posto occupato dalla Juventus ed a -8 dalla capolista Inter, che ha ancora una partita da recuperare rispetto alle inseguitrici. Uno score frutto di sedici successi, quattro pareggi e quattro sconfitte, con quarantasette gol all'attivo e ventisette reti incassate in ventiquattro incontri. Al settimo posto della classifica di Ligue 1, il Rennes ha messo in cassaforte trentuno punti, frutto di otto vittorie, sette pareggi e sei ko; trentuno le reti siglate in ventuno partite, venticinque i gol subiti.

Intanto, contro la formazione guidata da Stéphane, Stefano Pioli non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega, Fikayo Tomori e Mattia Caldara. Simon Kjaer è tornato in gruppo e dovrebbe farcela. Tra i convocati torna Malick Thiaw, assente anche Chukwueze. Il tecnico del Rennes, invece, dovrà fare a meno di Fabian Rieder ed Enzo Le Fee. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. Allenatore: Stéphane.

DOVE VEDERE MILAN-RENNES IN TV — La sfida tra Milan e Rennes sarà visibile in diretta in chiaro su Tv8 oppure sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La gara sarà trasmessa in diretta streaming anche da DAZN.

