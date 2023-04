Manchester United-Siviglia, probabili formazioni: Mendilibar con Lamela. Out Rashford

Probabili formazioni di Manch. United-Siviglia, quarti di finale di Europa League

Ad "Old Trafford" in campo i padroni di casa del Manchester United e il Siviglia, nel match valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma oggi 13 aprile alle 21. In una gara che sa di palcoscenici superiori, entrambe le squadre vogliono proseguire il cammino verso la finale di Budapest.

Dopo aver brillantemente eliminato Barcellona e Rèal Betis dalla competizione, lo United affronta nuovamente una squadra spagnola. Percorso fin qui più che positivo della compagine di Ten Haag non solo in Europa ma anche in Premier League. I Red Devils sono infatti attualmente al quarto posto a pari punti con il Newcastle, a battagliare per la qualificazione alla prossima Champions. Reduci anche dalla vittoria della Coppa Di Lega, il passaggio del turno porterebbe lo United a giocarsi la semifinale per puntare alla vittoria. Al tecnico olandese mancheranno alcuni elementi importanti della rosa, ossia McTominay, che sta attraversando un periodo d'oro, Rashford, Shaw e Garnacho. Pronti nello scacchiere offensivo Antony, Bruno Fernandes, Sancho dietro a Weghorst.

Stagione invece decisamente fallimentare finora per il Siviglia, sia in Europa che in Liga. Terzo cambio di allenatore per gli andalusi, al posto di Jorge Sampaoli è arrivato José Luis Mendilibar. Eliminato dalla Champions League, il Siviglia è approdato ai quarti superando le fasi con PSV e Fenerbache. In campionato la compagine biancorossa non naviga in acque tranquille. Tredicesimo posto con trentadue punti, lontanissimo dalla zona Europa che ormai sembra preclusa per gli specialisti proprio dell'Europa League. Tutti a disposizione per il nuovo tecnico del Siviglia, che ha iniziato bene il suo mandato in Liga. Pronto un offensivo 4-2-3-1 per gli spangoli, El Nesyri unica punti con l'ex Milan Ocampos, Gil e Lamela a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Malacia; McTominay, Casemiro; Antony, Fernandes, Sancho; Weghorst. All. ten Hag.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Navas, Bade, Gudelj, Acuna; Gueye, Rakitic; Ocampos, Lamela, Gil; En Nesyri. All. Mendilibar

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING — La partita sarà visibile in tv sia su Sky Sport Calcio, canale 202 di Sky, che sul canale numero 254 del satellite.

Sarà inoltre visibile anche sull'app ufficiale di DAZN, scaricabile su smart tv o tramite uno dei tanti dispositivi disponibili in caso di tv di vecchia generazione. In streaming sempre con DAZN e Sky Go.