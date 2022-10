Lazio-Midtjylland, probabili formazioni: Sarri con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni

La qualificazione, a 180 minuti dal traguardo, è in bilico. Servono quattro punti per andare avanti. La Lazio di Maurizio Sarri si appresta ad affrontare il Midtjylland nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti vogliono riscattare il ko dell'andata (5-1) con l'obiettivo di avvicinarsi tangibilmente alla qualificazione al prossimo turno. “Queste partite ti possono dare o togliere, dipende dalla mentalità, se siamo una squadra matura o no. L’appagamento può portare un calo”, ha così suonato la carica Maurizio Sarri intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita.