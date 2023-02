Juventus-Nantes, probabili formazioni: debutto di Allegri in Europa League. Ok Danilo

Archiviata la dolorosa eliminazione dai gironi della Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri si affaccia all'Europa League con spirito ritrovato e convinzioni accesissime per conseguire un obiettivo di primaria importanza in ottica ritorno nella massima competizione europea. Il percorso in campionato, fortemente condizionato penalizzazione di 15 punti, porta la compagine bianconera a battere il sentiero europeo per sognare comunque il pass UCL. Percorso che inizia in data odierna con la sfida al Nantes, gara d'andata in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.