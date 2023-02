Juventus-Nantes, Kombouarè: “Allegri grande tecnico, se perdono fanno una figuraccia”

Dopo il pareggio per 1-1 maturato all'Allianz Stadium, la Juventus sarà ospite del Nantes per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League . Gara storica per i francesi, che contemporaneamente stanno svolgendo un buon percorso in Ligue 1, oltre ad aver brillantemente superato il girone europeo. A sottolineare l'importanza del match contro la più blasonata Juventus ci pensa anche Antoine Kombouarè , tecnico della compagine gialloverde, intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Siamo pronti per questa gara anche se la parte più dura e difficile ora deve arrivare. Ci siamo chiesti come fare ma ci prepareremo oggi e domani e siamo molto motivati. Vogliamo dare tutto per i tifosi, fare qualcosa di mai visto qui al Nantes, battere e far fuori una squadra italiana. Conosciamo la Juventus, Allegri è un grande allenatore. Loro vogliono vincere l'Europa League per qualificarsi in Europa, ci aspettiamo una grande gara domani. Juventus aggressiva? Già all'andata lo sono stati ma abbiamo difeso bene. Di Maria? Ho ritrovato un grande giocatore all'andata, è stato il miglior giocatore sul campo. Il migliore di tutti i 22, domani speriamo che non giochi così bene. E' la forza di questo gruppo, possiamo affrontare le sfide ma questo avversario, la Juventus, non sono uguali: non siamo abituati a giocare contro club così, spesso in Champions League. Per loro è la prima in Europa League, ci aspettiamo una grande gara ma possiamo diventare delle leggende della storia del club in caso di vittoria. Siamo coscienti di poter vincere: non sarà facile ma c'è questa possibilità. Il passaggio del turno non è certo importante solo per noi. Se la Juventus perde fanno una figuraccia, se perdiamo andiamo avanti coi nostri obiettivi altrettanto"