Juventus-Friburgo, Grifo: “Serie A? Qui sto bene. Nazionale? Ho sentito Bonucci…”

Quella tra Juventus e Friburgo , ottavi di finale di Europa League , sarà una gara speciale per Vincenzo Grifo . L'attaccante italo-tedesco, nativo di Pforzheim, ha disputato la sua intera carriera in Germania nonostante le sue origini italiane. Ottimo rendimento in Bundesliga per il 29enne, che nel corso degli anni ha attirato l'interesse della Nazionale Italiana nel 2018. Con Roberto Mancini a guidare gli Azzurri, Grifo ha fatto il suo esordio in nazionale maggiore e ha collezionato otto apparizioni finora. L'attaccante del Friburgo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con la Juventus , di seguito le sue dichiarazioni:

"Ho fatto tante gare in Nazionale che sono andate bene, con un paio di gol. Sono da tanti anni che sono in azzurro: i tifosi sanno il mio nome, non si tratta però di me, della squadra. Sono felice di essere qui. Speriamo di fare una bella partita. Sto bene qui, in estate ho rinnovato, la squadra mi supporta, la città mi stima. La Serie A è un sogno, l'ho detto tante volte ma lo era da bimbo. A Friburgo sto bene e stiamo facendo molto bene, stiamo facendo una bellissima stagione ed è la cosa importante: sono in forma e voglio dimostrarlo domani. Se ho sentito i miei compagni in Nazionale? Mi sono scritto con Bonucci, come stai tutto bene, ma non avevo tanti contatti per il resto. Sono bravi ragazzi che vogliono dimostrarlo... In Nazionale ci capiamo bene".