Galatasaray-Barcellona, le probabili formazioni: sfida Feghouli e Aubameyang

Sfida di spessore al "NEF Stadyumu di Istanbul" tra Galatasaray e Barcellona valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Questa la preview

In data odierna, il Galatasaray di Domènec Torrent ospiterà il Barcellona di Xavi. In palio l'accesso diretto ai quarti di finale di Europa League, dove i catalani sono chiamati ad alzare il trofeo, essendo i favoriti. La compagine turca ed i blaugrana si affronteranno a partire dalle ore 18:45 presso lo stadio NEF Stadyumu.

Il Galatasaray è reduce dal successo in casa per 2-1 nel big match contro i rivali del Besiktas, grazie alle due reti di Aktürkoglu. La gara d'andata tra le due compagini , in scena lo scorso 10 novembre al "Camp Nou", terminò con l'inedito pareggio a reti bianche, con maggiore delusione da parte degli uomini di Xavi, protagonisti di una grigia prestazione. Il Barça va a caccia di continuità dopo la netta vittoria in campionato contro l'Osasuna per 4-0 dove hanno timbrato il cartellino Aubameyang, Puig e due volte Ferran Torres.