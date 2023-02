Fiorentina-Braga, formazioni ufficiali: debutto Sirigu. Horta sfida Cabral e Saponara

Fiorentina-Braga , match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League - in programma alle ore 21.00 - allo stadio Artemio Franchi di Firenze in cui i portoghesi sono chiamati all'impresa, dopo l'andata terminata 0-4 in favore dei ragazzi di Vincenzo Italiano .

DOVE VEDERLA:

Il match valido per il ritorno dei sedicesimi di Conference League è in programma alle 21 allo stadio Franchi di Firenze e sarà trasmesso in diretta da Dazn, Sky Sport Football, Sky Sport 255. In streaming il match sarà visibile su Dazn, SkyGo e Now.