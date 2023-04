Feyenoord-Roma 1-0, infortunio e lacrime per Dybala. Pellegrini, errore dal dischetto

Tanta sfortuna ed amarezza per la Roma in questo primo round dei quarti di finale

La prima italiana a scendere in campo in questo giovedì europeo, che vedrà coinvolte anche Fiorentina e Juventus, è stata la Roma di Josè Mourinho, che al De Kuip di Rotterdam ha affrontato i padroni di casa del Feyenoord nella gara d'andata dei quarti di finale di Conference League, con la partita che è terminata sul risultato di 1-0 in favore degli olandesi.

Primo tempo doloroso per i capitolini, costretti a rinunciare al proprio asso Paulo Dybala già dal 24', con l'argentino che è dovuto uscire dal campo in lacrime a causa di un infortunio, lasciando spazio ad El Shaarawy. Dopo quaranta minuti di grande intensità ma con poche occasioni da gol per entrambe le formazioni, tra cui una proprio partita dall'italo-egiziano per la formazione di Mourinho, è stato fischiato un calcio di rigore in favore della Roma. La battuta con il destro del capitano Lorenzo Pellegrini si è clamorosamente stampata sul palo, fallendo un'occasione colossale per indirizzare la gara sui binari giallorossi al tramonto del primo tempo.