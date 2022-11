Feyenoord-Lazio, Sarri: “Non giochiamo per lo 0-0. Milinkovic-Savic inca**to come me”

Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Olanda contro il Feyenoord che chiuderà la fase a gironi dell' Europa League . Evitare i sedicesimi di finale contro le squadre terze classificate della Champions League è l'imperativo dei biancocelesti a pari punti con lo Sturm Graz in cima al gruppo F. Di seguito le dichiarazioni di Sarri:

“Penso alla partita di domani, chi sta bene va dentro e deve giocare a mille, al 101% delle proprie possibilità. Le partite se non le aggredisci le subisci. Già abbiamo fatto una cazzata domenica, quindi lasciamo perdere. È un girone che andrà a fine come quello del Tottenham ieri. Sarà un su e giù. Noi vogliamo passare il turno, non facciamo calcoli, vogliamo arrivare primi. Qui è una bolgia, se pensi di tenere lo 0-0 non esci da questo stadio. Milinkovic-Savic? Ha una condizione emotiva come la mia, incazzato. È normale dopo un’ammonizione del genere. Non c’è niente da fare. È il primo giocatore che in 50 anni di calcio che ha la palla e viene ammonito”.