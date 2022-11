Feyenoord-Lazio 1-0: Giménez e Slot condannano Sarri in Conference League

Un gol nella ripresa di Gimenez, entrato in campo da pochi istanti, condanna la Lazio: in un girone chiuso a 8 punti da tutte e 4 le squadre, i biancocelesti chiudono al terzo posto per differenza reti e andranno agli spareggi di Conference League. Il Feyenoord vince partita e girone davanti al Midtyjlland: per gli uomini di Maurizio Sarri tanti rimpianti per le occasioni sprecate nel primo tempo. Nel recupero espulso un nervosissimo Romero: due gialli in pochi secondi.