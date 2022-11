Europa League, sorteggi sedicesimi: CR7 sfida il Barcellona, Juventus e Roma…

Giornata di sorteggi a Nyon per stabilire gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta delle due principali competizioni europee per club: Champions League ed Europa League. Milan che trova il Tottenham, Inter che sfiderà il Porto, Napoli al cospetto dell'Eintracht Francoforte per quanto riguarda le compagini italiane qualificate agli ottavi di finale di Champions League. In Europa League, Juventus che affronterà il Nantes nei sedicesimi di finale, Roma opposta al Salisburgo. Particolarmente suggestive le sfide tra Manchester United e Barcellona e Siviglia-Psv Eindhoven.