Europa League, sorteggi degli ottavi: la Juventus pesca il Friburgo. Roma sfortunata

Si sono conclusi i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League all'indomani delle gare di ritorno valide per i sedicesimi. Entrambe le squadre italiane in gara sono riuscite ad accedere alla fase successiva, in programma il 9 ed il 16 marzo. Non esattamente fortunatissime la Juventus e la Roma, che però avranno di fronte un'avversaria altrettanto in guardia. I bianconeri di Massimiliano Allegri sfideranno il Friburgo, quarta classificata per il momento in Bundesliga, mentre i giallorossi di José Mourinho hanno pescato la terza forza della Liga, vale a dire la Real Sociedad. Di seguito l'elenco completo degli abbinamenti: