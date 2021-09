Europa League, Leicester-Napoli e Galatasaray-Lazio: la prima per Spalletti e Sarri

Giovedì 16 settembre parte la stagione di Europa League per le italiane. La Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo alle 18:45 contro il Galatasaray, mentre i Napoli sarà ospite del Leicester City alle ore 21

Il Napoli del tecnico Luciano Spalletti affronta in Inghilterra una sfida difficile contro il Leicester City , partenopei in campo al "King Power Stadium" alle 21 di giovedì 16 settembre. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo C insieme, oltre agli inglesi, a Legia Varsavia e Spartak Mosca .

Pronto invece il turnover in casa Lazio con la formazione di Sarri che giovedì alle 18:45 vola in Turchia per sfidare il Galatasaray di mister Terim . La squadra laziale fa parte insieme alla compagine turca del gruppo E, completato da Lokomotiv Mosca e Olimpique Marsiglia .

Tutti a disposizione per il tecnico ex Chelsea. Davanti a Reina pronti Lazzari e Hysaj sulla fasce, con il primo che torna titolare dopo la panchina causa infortunio della scorsa, coppia di centrali formata da Luiz Felipe e Acerbi. Nei tre di centrocampo un turno di riposo per Lucas Leiva che verrà sostituito da Escalante, insieme ai titolarissimi Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma occhio alla candidatura di Akpa-Akpro. Cambiano infine due terzi nel tridente offensivo: esordio in maglia biancoceleste per Mattia Zaccagni al posto di Pedro, Immobile va in panchina in favore del kosovaro Muriqi, infine, completa il tridente il confermato Felipe Anderson.