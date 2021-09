Europa League, Leicester-Napoli 2-2: rimonta azzurra, Osimhen la riprende nel finale

Gli Azzurri di Luciano Spalletti hanno ripreso la gara e portato a casa un prezioso pareggio dopo essere andati sotto di due reti

Il Napoli dimostra di essere in una forma davvero smagliante, nella prima uscita di Europa League impatta 2-2 in casa del Leicester dopo essere andato sotto di due reti. Gli inglesi si sono portati subito avanti con Ayoze Perez che al 9' insacca la rete del vantaggio, a raddoppiare ci pensa Barnes al 64' su assist di Iheanacho. Gli Azzurri non hanno però gettato la spugna e sono riusciti a recuperare la partita grazie a due reti di pregevole fattura messe a segno da Victor Osimhen tra il 69' e l'87'.