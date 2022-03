Europa League, il Francoforte batte il Betis 1-2. Paquetà decisivo in Porto-Lione 0-1

Nei match validi per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, il Francoforte ha battuto il Betis per due a uno e il Lione ha superato per uno a zero il Porto

Si aprono le danze degli ottavi di finale dell'Europa League. Nelle gare d'andata, il Betis è caduto in casa contro il Francoforte. I finalisti della Copa del Rey dovranno recuperare uno svantaggio di misura in Germania. Il Porto, che aveva eliminato la Lazio, perde 0-1 contro il Lione con la firma dell'ex Milan Paquetà, con un pareggio teoricamente riacciuffato nel finale di gara ma annullato in seguito dal VAR.

Questi i risultati ed i marcatori.

Betis-Francoforte 1-2: 14' Kostic (F), 30' Fekir (B), 32' Kamada (F);

Porto-Lione 0-1: 59' Paqueta (L).