Europa League, Galatasaray-Lazio 1-0: Strakosha la combina grossa

Esordio negativo per la Lazio guidata da Maurizio Sarri che cede in trasferta del Galatasaray di Fatih Terimi

Passo falso per la Lazio di Maurizio Sarri che nella prima uscita di Europa League cade per 1-0 sul campo del Galatasaray. Avvio negativo per i biancocelesti che bissano la sconfitta rimediata in casa del Milan in campionato e iniziano nel peggiore dei modi la loro avventura in Europa. La sfida sarebbe potuta terminare senza troppi problemi a reti bianche, a decidere il risultato una papera di Strakosha che trascina in rete un rilancio sbilenco di Manuel Lazzari. Nel girone dei capitolini pareggiano Lokomotiv Mosca e Marsiglia, 1-1 tra i russi e i francesi.