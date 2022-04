Europa League, cade il West Ham col Francoforte 1-2. Il Lipsia vince 1-0 sul finale

Per l'Europa League sembra proiettarsi una finale tedesca! L'Eintracht ha battuto il West Ham mentre il Lipsia ha superato i Rangers

Le gare d'andata delle semifinali di Europa League parlano tedesco. L'Eintracht Francoforte ha trionfato in casa del West Ham per 1-2, con gli "Hammers" che probabilmente avrebbero meritato un risultato diverso. Gara subito in salita per Moyes con il gol a freddo subìto da Knauff dopo appena un minuto, a cui poi ha risposto il solito Antonio. A decidere la sfida è stato Kamada al 55'. Finale da brivido al London Stadium con la rovesciata al 90+2' di Bowen che si è stampata sulla traversa.