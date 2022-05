Eintracht Francoforte-Rangers 6-5 d.c.r.: Borrè regala l’Europa League a Glasner

Europa League vinta dal Francoforte di Glasner che supera i Rangers Glasgow di van Bronckhorst ai rigori. Decisiva la rete dal dischetto di Borrè

Prima frazione di gioco basata sullo studio tra le due squadre, che in modo reciproco hanno preferito analizzarsi nel profondo rischiando pochissimo e gestendo a ritmi bassi la circolazione della palla. Pochi sprazzi di gioco attrattivo da ambe due le parti, con pochissime occasioni da gol create. Quella del ventesimo minuto è praticamente l'unica vera palla gol dei primi 45' con Knauff protagonista, che impegna McGregor , molto bravo a mettere in angolo e tenere il risultato sullo 0-0.

Secondo tempo nettamente diverso rispetto al primo, a partire meglio è la compagine tedesca, attaccando in modo arrembante l'area di rigore avversaria, senza riuscire a sbloccare il match. Gli uomini di van Bronckhorst riescono in modo sorprendente a stappare la finale di Siviglia approfittando del clamoroso errore di Tuta, scivolato in modo grottesco, di fatto consegnando il pallone ad Aribo che non sbaglia davanti a Trapp al minuto 57'. La reazione dell'Eintracht è insistente, cercando a tutti i costi il pari, ottenendolo tramite la zampata di Rafael Borrè, abile nello sfruttare al meglio il cross servitogli da Kostic. I tempi regolamentari terminano sul risultato di 1-1, in seguito ad una gara sempre bilanciata ed equilibrata.