Cambiasso: “Scudetto? Spero nell’Inter. Allo stadio di Siviglia mai facile giocare”

Le parole del UEFA ambassador della finale di Europa League, Esteban Cambiasso in vista dell'atto finale della competizione tra Rangers e Francoforte

In vista della finale di Europa League in programma domani sera alle ore 21 allo stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" tra Rangers e Francoforte , ha parlato l'ex icona di Inter e Real Madrid , Esteban Cambiasso ai media presenti nell'impianto sportivo di Siviglia. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Chi vince lo Scudetto? Spero l'Inter, ma non è facile, come fare il pronostico per la sfida di domani. Lo stadio di Siviglia? Ricordo bene le sfide quando giocavo con il Real Madrid, non è mai facile vincere qui con il calore del pubblico di casa".